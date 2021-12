Die Partei Die Linke hat sich noch nicht entschieden, ob sie zur Oberbürgermeisterwahl in Kaiserslautern mit einer eigenen Kandidatin oder einem eigenen Kandidaten antreten wird. Das sagte die Stadtverbandsvorsitzende Lena Edel auf Nachfrage. Daher habe man sich auch noch nicht mit Personen beschäftigt.

Die Partei hatte vergangene Woche über das Thema diskutiert, aber noch keine Entscheidung getroffen. „Wir schauen uns auch an, welche Kandidaten andere Parteien aufstellen“, sagte Edel. Denkbar sei, dass man einen Bewerber einer anderen Partei unterstütze. „Dabei kommt es uns auf Inhalte an, nicht auf Parteizugehörigkeit“, so Edel. In den monatlichen Vorstandssitzungen wolle man weiter über das Thema beraten. Einen Zeitplan, bis wann eine Entscheidung fallen soll, habe man noch nicht.