Zwei gezielte Schläge mit dem hölzernen Hammer, dann hatte Bürgermeister Manfred Schulz ( CDU) das Bierfass souverän angestochen. „Endlich wieder Volksfeststimmung in Kaiserslautern“, frohlockte der Marktdezernent. Bei der Oktoberkerwe feierten Jung und Alt, Arm und Reich gemeinsam, das Fest leiste einen wichtigen Beitrag zur Integration in der Stadt, so Schulz. „ Kommen die Besucher, kommen auch die Schausteller, und so bleibt die Lautrer Kerwe das größte Volksfest in der Westpfalz. Also, besuchen Sie die Kerwe“, forderte Susanne Henn-Marker, die Vorsitzende des Schaustellerverbandes Barbarossa Pfalz-Saar, die Gäste des Fassanstichs im Lössel-Zelt auf. Bis die Kerwe am 28. Oktober mit einem Feuerwerk zu Ende geht, können Besucher nach Herzenslust an Imbiss- und Süßwarenständen schlemmen und naschen, ihren Puls auf einem der zahlreichen Fahrgeschäfte nach oben treiben und im Shopping-Gässje Gewürze, Haushaltswaren oder Handarbeiten kaufen. Apropos Shopping: Am Sonntag öffnen auch die Geschäfte in der Innenstadt und in den Gewerbegebieten von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Kerwe-Sonntag ihre Pforten.