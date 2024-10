Auf dem Messeplatz laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, schließlich müssen bis zur Eröffnung am Freitag alle Buden stehen und die Fahrgeschäfte laufen. Vom 18. bis 28. Oktober wird dann ordentlich Kerwe gefeiert. Los geht es mit einem Fassbieranstich und einem Feuerwerk.

Es ist das größte Volksfest der Westpfalz, erklärt die Stadtverwaltung. Elf Tage lang kann auf dem Messeplatz bei der Lautrer Oktoberkerwe gefeiert werden. Auf die Gäste warten Fahrgeschäfte, Biergärten und Gaumenfreuden.

Am Freitag, 18. Oktober, öffnet die Lautrer Kerwe um 17 Uhr ihre Pforten. Am Tor zur Schwarzwaldstraße beginnt um 18.30 Uhr der Umzug des Werkvolk-Fanfarenzugs aus Bann über den Kerweplatz. Bürgermeister Manfred Schulz eröffnet das Volksfest um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich im Biergarten des Lössel-Festzelts. Als Höhepunkte sollen Feuerwerke sowohl am Eröffnungs- als auch am Abschlusstag gegen 21 Uhr gezündet werden und den Himmel in ein buntes Lichtermeer verwandeln.

Klassiker und Neuheiten

Wie gewohnt gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte, die für Spaß und gute Laune auf der Kerwe sorgen sollen. Wer sich darüber erst einmal einen Überblick verschaffen möchte, kann – mit Blick über das gesamte Gelände – eine Runde im Riesenrad drehen, erklärt die Stadt in ihrer Ankündigung.

Traditionelle Fahrgeschäfte wie „Breakdancer“, „Autoscooter“ und „Musikexpress“ wechseln sich ab mit einigen Neuheiten. Darunter ist laut Stadt auch „Mikes Pit Stop“. Das im Werkstatt-Stil gestaltete Laufgeschäft führt über fünf Ebenen und bietet 60 Attraktionen. Auch für die kleinen Besucherinnen und Besucher werde einiges geboten, ist die Stadt sicher. Neben der Pony-Reitbahn sollen zahlreiche Kinderfahrgeschäfte für Abwechslung sorgen.

Darüber hinaus bieten Biergärten, Bistros, Festzelte und Imbissstände Speisen für verschiedene Geschmäcker an: Von der Bratwurst über Haxen und Hähnchen bis hin zu duftenden Mandeln ist alles dabei. Im „Shopping-Gässje“ werden Gewürze, Haushaltswaren, Bekleidung und Handarbeiten angeboten.

Kleine Preise am Familientag

Auf den Familientag, seit Jahren eine Tradition auf der Lautrer Kerwe, müssen die Gäste auch in diesem Oktober nicht verzichten: Am Mittwoch, 23. Oktober, gelten den ganzen Tag die halben Fahr- und Eintrittspreise, dazu gibt es Sonderangebote. Unter anderem gibt es laut Stadt ein kostenfreies Kinderschminken, ein Luftballonkünstler knotet für kleine Besucher auf dem Haxenplatz verschiedene Tiere und Figuren aus Ballons.

Die Kerwe hat am Eröffnungstag, am Freitag, 18. Oktober, von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Samstags öffnet der Kerweplatz von 14 bis 23 Uhr, an Sonntagen von 13 bis 22 Uhr und an den übrigen Wochentagen von 14 bis 22 Uhr. Begleitend zur Lautrer Kerwe auf dem Messeplatz laden die Geschäfte in der Innenstadt und in den Gewerbegebieten am 20. Oktober von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.