Junge Brass-Power im alten Knast: Die Band Tacet bereitet sich auf die „Lange Nacht der Kultur“ vor. Altsaxofonist Luis Schramm spricht über einen Gig im Alcatraz.

Wenn satte Bläsersounds auf treibende Rhythmen und pure Spielfreude treffen, dann ist Tacet am Werk. Die junge Brassband aus Kaiserslautern steht für Energie, musikalische Vielfalt und die feste Überzeugung, dass Musik Menschen verbindet. Bei der „Langen Nacht der Kultur“ wird die Formation erneut ihr Können unter Beweis stellen – vor einer ganz besonderen Kulisse: dem ehemaligen Stadtgefängnis Alcatraz.

Die Geschichte von Tacet beginnt bereits während der Schulzeit am Rittersberg-Gymnasium in Kaiserslautern. Kennengelernt haben sich die Musikerinnen und Musiker in der dortigen Schulbigband. Nach dem Abitur gingen zwar einige Mitglieder eigene Wege, doch ein harter Kern blieb der Musik treu – und entwickelte 2019 aus der Bigband schließlich eine Brassband mit eigenem Profil.

Start bei einer Hochzeit

Zu dieser Grundbesetzung gehören Julian Lasai und Gabriel Haselbach an den Trompeten sowie Simon Schmitt am Tenorsaxophon und Luis Schramm am Altsaxophon. „Nach der Pandemie fand sich die Gruppe 2023 und 2024 mit teilweise neuen Musikern wieder zusammen“, erzählt er. Der Schlüsselmoment war die Hochzeit eines Freundes, bei der ein Teil der einstigen Bandmitglieder ,„spontan die Instrumente in die Hand nahm und für ein kleines musikalisches Highlight sorgte“, so heißt es in der Bandbiografie

Verstärkt wird die wiederbelebte Band heute durch Julius Göbel an der Posaune, Carolin Aurich am Baritonsaxofon, Daniel Aurich am Bass und Janis Roth am Schlagzeug.

Vorbild: Subway-Bands

Gemeinsam verfolgen die Instrumentalisten eine klare Idee: Menschen durch Musik zusammenzubringen. Was einst als Vision begann, hat sich längst zu einem lebendigen Projekt entwickelt, das weit über klassische Blasmusik hinausgeht.

Musikalisch orientiert sich Tacet an amerikanischen Subway-Bands wie Lucky Chops aus New York, die mit ihrer energiegeladenen Mischung aus Bläsern, Pop und Funk weltweit Erfolge feiern. „Mittlerweile spielen wir von Ben E. Kings ,Stand by Me’ bis hin zu einem Linkin'-Park- und Lady Gaga-Medley so gut wie alles, was uns gefällt und was zu uns passt“, sagt Schramm. „Da ist also mit Sicherheit für einige etwas dabei.“

Gespielt wird, was gefällt

Genregrenzen gibt es also nicht. Konkurrenz, was Sound und Setliste betrifft, auch nicht. Denn Brassbands sind im Raum Kaiserslautern nach wie vor eher dünn gesät.

„Wir haben aber auch nicht den Anspruch zu schauen, was andere vergleichbare Bands schon mal gespielt haben, und genau das dann nicht zu spielen“ so Schramm. „Wenn uns ein Song gefällt, dann nehmen wir ihn in die Setliste auf und spielen ihn auf unsere Art, egal ob er von anderen Bands schon rauf und runter gespielt wurde.“ Welche Titel letztlich den Weg ins Konzertprogramm finden, wird dabei gemeinsam entschieden.

45 Minuten im Alcatraz

Bei der „Langen Nacht der Kultur“ wird Tacet bereits zum zweiten Mal dabei sein. Für rund 45 Minuten verwandelt die Band die historischen Gemäuer des Alcatraz in eine Brass-Orchester-Bühne.

„Wir freuen uns sehr auf den Auftritt. Der Durchgangsverkehr stört uns nicht. Es ist schön, immer wieder neue Gesichter im Publikum zu sehen. Wer da ist, ist da und wer nicht da ist, hat was verpasst“, wirbt der Saxofonist lachend. Wer also erleben möchte, wie moderne Brassmusik auf einzigartige Atmosphäre trifft, sollte sich den Auftritt von Tacet bei der Langen Nacht der Kultur nicht entgehen lassen.