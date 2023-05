Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sehr verhalten, fast schon melancholisch startete das Blechbläserensemble Brass Cats in den ersten Auftritt nach langer Zeit Pandemie bedingter Bühnenabstinenz. Zumal die Bläser mehr oder weniger regungslos im Scheinwerferlicht verharrten, um ihren vier Posaunensolisten zu lauschen, die aus dem Off heraus im Dialog gregorianische Weisen anstimmten. Doch das blieb Episode, denn schon direkt danach überwogen bei William Byrds „The Earl of Salisbury Pavan“ die heiteren Episoden in voller Besetzung und gewohnt meisterlicher Tongebung und Intonation.

Schätzungsweise zwischen 120 und 150 Besucher im Alter von drei Monaten (!) bis zum hochbetagten Rentner verfolgten den Auftritt, der sich allen Genres dieser Aufführungsgattung