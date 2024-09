Zum ersten Mal seit Jahren spielt die A-Jugend des TuS Dansenberg wieder in der Regionalliga Süd-West (vormals Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar). Das junge Team des Trainerduos Andreas Ireland und Gabor Tüdös will ganz vorne mitspielen und peilt die Jugendbundesliga-Qualifikation für die Saison 2025/26 an.

Nach einer langen und intensiven Vorbereitung startet die A-Jugend des TuS am Samstag, 17.30 Uhr, in der heimischen Sporthalle mit dem Pfalzderby gegen die Südpfalz-Tiger in die neue Regionalliga-Saison. Doch das Trainerduo hat Personalsorgen. Tüdös: „Wir haben leider aktuell mit einigen Ausfällen zu kämpfen, dennoch versuchen wir, die ersten Spiele gut zu bestreiten. Wir suchen keine Ausreden und wollen alle Spiele gewinnen. Die Mannschaft ist sehr gut, davon sind wir überzeugt. Jetzt wird sich die Kaderbreite zeigen. Wenn alle wieder dabei sind, stehen unsere Chancen natürlich noch besser.“

Um ihr Team zu verstärken, suchten die beiden ambitionierten Trainer seit Januar intensiv nach Spielern, luden viele zum Probetraining ein. Schließlich kamen mit Gehörlosennationalspieler Vincent Uben und David Rios Potrony zwei Rückraumspieler. „David und Vincent verstärken uns im Rückraum. Wir können mehr rotieren. Die beiden sind andere Spielertypen, groß und wurfgewaltig, das hat uns zuletzt gefehlt.

Ziel ist ein Kader von 14 Spielern

David hat viel Potenzial und wird von Spiel zu Spiel besser. Vincent ist aufgrund seines erneuten Wechsels noch bis 15. Oktober gesperrt. Er hat eine tolle Vorbereitung gespielt und mit seiner Größe von 2,05 Meter die Möglichkeit, einfach hochzusteigen und zu werfen“, stellt Ireland die Neuzugänge vor. Ziel sei ein Kader von 14 Spielern.

Tüdös sieht diese Saison als Übergangsjahr. Denn das große Ziel der beiden ist es, im kommenden Jahr mit den Jahrgängen 2007/08 die Qualifikation zur Jugend-Bundesliga zu erreichen. „Die Mannschaft ist sehr jung, die meisten sind in ihrem ersten A-Jugend-Jahr. Die Mannschaft bringt alles dafür mit.