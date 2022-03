Am Samstag kommt es in der Dart-Bundesliga zum Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften aus der Barbarossastadt. Der Dartverein Kaiserslautern hat Heimrecht im Sportheim in Queidersbach, trifft auf Nostra DartMus aus Kaiserslautern und den Dartclub Wolfsölden.

Das Eröffnungsspiel bestreiten ab 12 Uhr die beiden Kaiserslauterer Mannschaften. Ab 15 Uhr spielt der Dartclub Nostra DartMus gegen die angereisten Gäste aus Wolfsölden. Das Abschlussspiel bestreitet um 18 Uhr der DV gegen die Schwaben. Die dürften für die beiden Kaiserslauterer Mannschaften kein allzu schwerer Gegner sein. Sie verzeichnen vor dem siebten Spieltag erst zwei Siege, jeweils gegen den Tabellenletzten, das Irish Folk Pub München.

In der Vorrunde gelang dem Dartverein Kaiserslautern gegen Wolfsölden ein 9:3-Erfolg und Nostra DartMus gewann 8:4. An diesem Spieltag behielt der DV gegen die Nostra DartMus mit einem 7:5-Erfolg die Oberhand.

Vier Mannschaften der Gruppe Süd qualifizieren sich für die Endrunde, in der es um den Deutschen Meistertitel geht. Derzeit liegt der Dartverein mit 13 Punkten auf dem vierten Platz. Allerdings ist die Teilnahme noch lange nicht gesichert, denn dahinter lauern zwei Teams mit zwei Spielen weniger. Beide können den DV bei Siegen vom Qualifikationsplatz verdrängen. Dazu gehört auch der Dartclub Nostra DartMus, der vor diesem Spieltag zehn Zähler auf dem Konto hat.

Daher wäre es für den Dartverein wichtig, die volle Punktzahl einzufahren. Bei den letzten beiden Auftritten war das Team durch Krankheit deutlich geschwächt und kam nur auf einen Punkt. Mannschaftsführer Ralf Schehrer hofft, dass ihm an diesem Samstag alle Leistungsträger zur Verfügung stehen und ihre gewohnten Leistungen abrufen können. „Unser Ziel ist es natürlich, bei der Endrunde dabei zu sein“, betont der Mannschaftsführer des Deutschen Meisters der Jahre 2014 und 2017. Sollte es nicht klappen, „wäre es kein Beinbruch, aber doch eine leichte Enttäuschung“. Wohin der Weg für den Dartclub Nostra Dart Mus noch geht, bleibt offen. „Wenn wir die Endrunde schaffen, ist es ein toller Erfolg. Ein Ziel ist es aber nicht“, informiert Andreas Altmaier. „Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir auch gegen starke Gegner mithalten können und sind immer für eine Überraschung gut“, fügt er an.