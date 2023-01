Für die Oberbürgermeisterwahl in Kaiserslautern hat die Redaktion eine Art „Wahl-O-Mat“ auf die Beine gestellt. Wer alle Fragen durchgeklickt hat, sieht, mit welchem Kandidaten die eigenen Antworten am besten zusammenpassen.

Für den Wahlcheck durften die sieben Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl ihre Meinung zu 30 Aussagen abgeben: Zustimmung, Ablehnung oder neutral. Es geht zum Beispiel um Videoüberwachung, Sauberkeit in der Stadt, Neubaugebiete, Wohnungsbau, Parkgebühren und Unterstützung für die Kulturszene. Interessierte können in dem Online-Tool nun selbst bei all den Aussagen angeben, ob sie zustimmen, ablehnen oder neutral dazustehen. Außerdem können einzelne Thesen doppelt gewichtet werden. Wer sich unsicher ist, kann auch überspringen.

Wer alle 30 Aussagen durchgeklickt hat, bekommt eine Zusammenfassung, die darstellt, zu wie viel Prozent die eigenen Antworten mit denen der Kandidierenden übereinstimmen. Außerdem wird jede einzelne Aussage noch einmal aufgeführt und dargestellt, wie die OB-Anwärter abgestimmt haben. Klickt man auf die Thesen, kann man noch ein kurzes Statement der Kandidaten dazu lesen. Somit gibt der Wahlcheck einen Überblick über viele wichtigen Themen bei der OB-Wahl – und über die Meinungen der Kandidierenden dazu.

Hier geht’s zum Wahlcheck.