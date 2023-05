Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schritt für Schritt kommt wieder Leben in die Lauterer Musikszene. Ganz vorne mit dabei ist der Musiker und Komponist Jürgen Walzer – nicht nur im Livebetrieb auf der Bühne. Auch in Sachen Studioarbeit an seinem aktuellen Album hat er einiges zu berichten.

Zum einen geht es für Jürgen Walzer bald und endlich mal wieder vor Publikum: Beim „Barbarockstar“-Festival Ende nächsten Monats werden Walzer und seine Mitmusiker nämlich