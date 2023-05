Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Back to the Roots“: Der Lautrer Gitarrist und Salon-Schmitt-Chef Michael Halberstadt stattete kürzlich seinem alten Plattenlabel BSC Music aus München einen musikalischen Besuch ab und nahm nach langer Zeit wieder einen selbst geschriebenen Song auf. „One More Time“ heißt er und könnte für den Musiker eine neue schöpferische Blütezeit bedeuten. Oder doch nicht?

Am Klavier sieht man den Gitarristen heutzutage eher selten. Für gewöhnlich bearbeitet er den Sechssaiter, schwingt die Gläser hinter der Salon-Theke oder