Vereinssache: Der Fußball bestimmt Kaiserslautern, in dieser Sparte noch ein Unikat zu sein ist angesichts zahlreicher Vereine, die Wochenende für Wochenende in den verschiedensten Ligen kicken, schwer möglich. Für den 1. FFC gilt trotzdem genau das: Es ist der einzige reine Frauenfußballclub in der Stadt.

2017 ging es beim 1. FFC los – doch nicht in Kaiserslautern,