Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit seiner Heirat vor zwei Jahren lebt der bekannte ägyptische Kunstfotograf Hamdy Reda zum Teil in Kaiserslautern und zum Teil in seiner Heimatstadt Kairo. Zur Zeit weilt er in der Barbarossastadt und lässt sich, wie er betont, vom Lockdown nicht sonderlich beeindrucken.

Hamdy Reda hat vielmehr eine neue Bilderserie entwickelt. Daneben hält er Kontakt zu Kollegen in Deutschland und Ägypten und plant schon für die kommenden Monate voraus.

Wer zur Zeit