Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Jugendabteilung des FC Queidersbach darf sich über eine Finanzspritze freuen: Am Dienstag erhält der Verein von der Sportjugend Pfalz für sein soziales Engagement einen Scheck in Höhe von 2500 Euro. Das Geld stammt aus der Jugendsammelaktion der Sportjugenden in Rheinland-Pfalz und unterstützt Projekte von Sportvereinen, die sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche fördern. Der FC Queidersbach wird für sein integratives Projekt „Sport für alle“ belohnt.

Der FC Queidersbach zählt in seinen Abteilungen Fußball, Tennis, Tischtennis und Gymnastik derzeit fast 500 Mitglieder, darunter mehr als 120 Kinder und Jugendliche