Auch bei den Schwimmern des Kaiserslautern SK gibt es eine Vielzahl von Wünschen. Nach der langen und nun wieder eingekehrten Leidenszeit der Wassersportler zum Ende des Jahres ohne das sehnlichst vermisste Wasser, wäre Frederike Busch, die neue Schwimm-Abteilungsleiterin des KSK, bereits froh, wenn sie alle ihre Mitglieder wieder im Schwimmerheim sehen könnte.

Zu den Veranstaltungen, zu denen sich normalerweise alle treffen, zählen neben den Trainingslagern auch das Wasserballturnier, die Vorstandssitzung, der Seniorenkaffee oder die Kampfrichterschulung. Auch mit Blick auf die kommende Saison hat Busch bereits große Hoffnungen. „Der KSK wünscht sich, dass die Jugend bei der Stange bleibt bei den aktuellen Video-Trainingseinheiten, die sehr gut angenommen werden, und dann sportliche Erfolge abliefern kann in der kommenden Saison“, hofft Busch durchaus auf Erfolge bei Meisterschaften.

Aber auch an Land hat sich die KSK-Jugend, wegen der vielen Trocken-Trainingseinheiten bereits neue sportliche Ziele gesetzt. „Die Schwimmjugend überlegt, dass sie eventuell beim City-Lauf teilnimmt, weil sie derzeit so viel an Land trainiert und da nun sehr fit ist“, fügt Busch an. Auch die Synchronschwimmerinnen hofften derzeit, dass für das kommende Jahr noch genügend Nixen vorhanden sind. „Die Grundlagen möchten sie vertiefen und bald eventuell ihre ersten Choreos auf Musik schwimmen können“, beschreibt Busch die Wünsche ihrer Athleten.

Aber auch die Umwelt hat die Schwimmabteilung des KSK im Blick und will diese nachhaltig fördern. So wurde das Dach des Schwimmerheims renoviert. „Wir hoffen, dass dies eine deutliche Energieeinsparung bringt und dass das Vereinsheim noch mehr von den Vereinsmitgliedern genutzt wird als bisher“, fügt Busch an.

Die Serie