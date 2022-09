Einen lauen Spätsommerabend hatte man der Lautrer Weintour durch die City gewünscht. Doch immer wieder einsetzende Regenschauer verwässerten Besuchern am Freitagabend den Bummel durch die Stadt. Zwar trübte das Nass nicht den Wein, aber die Stimmung. Auch am Samstag.

Über der Innenstadt braut sich am frühen Freitagabend etwas zusammen. Dunkle Regenwolken verheißen für die Premiere der Lautrer Weintour „Wein & Musik“ wenig Gutes. Am Unionsplatz haben sich umliegende Gastronomen wie die Musik-Bar „Luther“ zusammen mit Christian Holz-Weißbrodt vom gleichnamigen Weingut in der Vorderpfalz auf viele Gäste eingestellt. Doch wie die hellblauen Liegestühle unter den Laubbäumen vor der Unionskirche bleibt der mobile Weinausschank vorläufig leer.

„Super Idee“ lobt ein Mitarbeiter hinter der Theke die vom Citymanagement und der Stadt Kaiserslautern erstmals initiierte Weintour durch die Innenstadt. Doch bei dem Wetter fließen zur Stunde am Weinstand weder Chardonnay, Grauburgunder noch Sauvignon Blanc.

Die Gastronomen hatten sich gut vorgebereitet auf die Weintour

Während in der benachbarten Pizzeria Mondo Divino im offenen Ofen das Holzfeuer knistert, wartet Denis Bergamasco unter einer Markise auf Gäste. Bereit gestellt hat er einen Primitivo aus Apulien und Planeta, einen Rosso aus Sizilien. Doch auch hier: „Das spielt nicht mit!“

Verregnet präsentiert sich der St.-Martins-Platz. Fast leer die Außenbestuhlung der Lokale. Geschützt unter einem weißen Zelt heben Jens & Friends die Stimmung mit unplugged Musik. „Nichts los“, meint Saxophonist Jens Vollmer und legt zusammen mit Wolfgang Sing (Gitarre) und Benjamin Penna (Gesang/Gitarre) eine Pause ein.

Eigentlich eine nette Idee, die sich Alexander Heß ausgedacht hat. 35 Gastronomiebetriebe hat der Leiter des Projektbüros für städtische Veranstaltungen und zugleich beim Citymanagement für das Stadtmarketing zuständig, für die Weintour durch die Innenstadt unter einen Hut gebracht. Mit von der Partie das Pfalztheater und ein ansprechendes musikalisches Angebot. Quasi eine Verlängerung von Swinging Lautern.

Mit der „Stadt KL“-App Punkte für einen Gratis-Wein sammeln

Mit ins Spiel gebracht hat Heß dabei die „Stadt KL“- App. Jeder, der ein digitales Weintour-Sammelheft vorzeigt, erhält bei den teilnehmenden Gastronomen ein 0,1-Liter-Glas Wein zum Sonderpreis von zwei Euro. Bei sechs digitalen Stempeln winkt dem Sammler nach der Veranstaltung ein Gratis-Wein.

Nicht jeder Besucher macht von der „KL-App“ Gebrauch. Beim Handling der App kommt man dem Gast entgegen. Vorm „Schorle Gewitter“ in der Marktstraße sind es Isabell Adelhardt und Christian Classen, die hinter einem Weinfass Besuchern das Glas füllen und beim Scannen des QR-Codes für das Sammelheft behilflich sind. Fünf Weine stehen auf einem Holzfass zur Auswahl: unter typisch Pfälzer Tropfen auch ein „Blue Fish“, ein Gewürztraminer in blauer Flasche mit orangefarbenem Verschluss und Etikett. „Wir haben uns besseres Wetter gewünscht“, so die Servicekräfte, die im Schutz unter einer Marquise stehen.

„Hauptsache, die Technik bleibt trocken“, meint DJ Sebster. Er hat seinen Platz unter einem weißen Zelt auf dem Stiftsplatz. Doch der ist menschenleer. So wie die aufgeblasenen farbigen Iglus, die als Unterstand gedacht sind. Um die Stiftskirche huschen vereinzelt Besucher von Zeltdach zu Zeltdach. Lautstark heizt DJ Didi mit elektronischer Musik aus seinem VW-Bus ein. Vorm Spinnrädl, wo ein paar Gäste unter einem Zeltdach Schutz vor dem Regen suchen, greift der 18-jährige Paul Muders seinem Papa, Markus Muders, unter die Arme. „Hochkaräter, die es sonst nur in Flaschen gibt“, preist der Wirt des Spinnrädls seine Probierweine bekannter Pfälzer Weingüter wie „Lergenmüller“, „Wick“ und „Zimmermann“ an.

Auch die Musiker können dem Regen nicht entkommen

Als hätte sich halb Lautern vorm „Fabio 5“ in der Schneiderstraße versammelt, vergnügen sich Besucher in und vor dem italienischen Spezialitätengeschäft bei Pizza, Pasta und edlen Tropfen aus der Region Salento im südöstlichen Italien. Einladend mit Lichterketten und weißem Tischtuch herausgeputzt, warten das „Italiano Sapori Veri“ und das Weinhaus Stepp in der Osterstraße auf Besucher. „Eigentlich ein schönes Fleckchen“, meint Alicia Kidd, die sich und ihrer Gitarre eine Pause gönnt.

Noch einmal am Unionsplatz vorbei, wo ein paar Gäste unter Zelten vorm Weinmobil darauf warten, dass „Miss Carolyne“ ihre Stimme erklingen lässt, zieht der Regen wieder an. „Das ist nichts“, so die Sängerin. In Mannheim, von wo sie gerade angereist ist, „geht die Welt unter“.