Wenn der Turnverein 04 Erlenbach am heutigen Samstag, 15 bis 18 Uhr, zum zweiten Mal zum Lichterfest auf sein Gelände in und um die Sporthalle einlädt, geht die Veranstaltung weniger zulasten der Stromrechnung, als der Name des Festes vermuten lässt.

„Es ist ein Fest für unsere ,Lichter’, die Kinder des Vereins. Sie werden mit ihren Darbietungen Glanz in die Halle zaubern und die Augen der Besucher zum Leuchten bringen“, sagt Dirk Belßner.

Nach der Premiere 2019 sei die Veranstaltung in Folge der Pandemie zweimal ausgefallen. Umso mehr freuen sich die Abteilungen des Turnvereins, den Besuchern einen Querschnitt ihrer sportlichen Leistungen präsentieren zu können. Beim Schauturnen werden die Eltern-Kind-Gruppe, die Geräteturnerinnen verschiedener Alters- und Leistungsklassen, Volleyballer, Tanz- und Seniorengruppe ihr sportliches Können demonstrieren.

Kurz vor dem ersten Advent sei das Lichterfest eine Mischung aus Weihnachtsfeier, Schauturnen und einem kleinen Weihnachtsmarkt. Der finde, wenn es das Wetter zulässt, im Biergarten vor der Turnhalle statt. „Nach dem Schauturnen wird der Abend mit Speisen und Getränken besinnlich-heiter ausklingen.“ Die für das vergangene Jahr geplante feierliche Übergabe der Urkunde als Turntalentschule werde erst 2023 bei den Gaumeisterschaften im Gerätturnen über die Bühne gehen, kündigt Belßner an. Anliegen von Turntalentschulen sei es, talentierte Kinder früh zu fördern.

Belßner gehört dem Turnverein seit 25 Jahren an. Er spielt Volleyball und verwaltet seit fünf Jahren die Finanzen des 250 Mitglieder zählenden Vereins. Besser als gedacht sei der Verein durch die Pandemie gekommen, erinnert Belßner an Zwangspausen, an Turnen im Freien und kleinere Übungsgruppen. Was den Energieverbrauch betrifft, soll die Turnhalle nicht unnötig temperiert werden. „Zum Glück hatten wir einen milden November.“