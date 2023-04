Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Drittliga-Handballer des TuS Dansenberg wollen nach dem erfolgreichen Saisonauftakt am Samstag (20 Uhr) in eigener Halle nachlegen. Zu Gast ist der mit einer deutlichen Niederlage in die Saison gestartete TV Germania Großsachsen, der im zweiten Anlauf die ersten Punkte einfahren will.

Dansenberg geht nach dem Auftaktsieg beim HLZ Friesenheim/Hochdorf als vermeintlicher Favorit in das erste Heimspiel der Saison. Es ist das erste Duell beider Mannschaften in der dritthöchsten Spielklasse,