Hat da wer an der Uhr gedreht? Und die Zeit zurückgedreht? Denn die schlichte und durchschlagskräftige Musik des Duos Lucky Random aus Contwig hätte gut an die Lagerfeuer gepasst, die in den 1970ern im Pfälzer Wald brannten. Und an denen langhaarige Jeansjacken-Träger saßen und hofften, dass ihre Feten und ihre Zeltlager sie für langweilige Ausbildungen oder beliebig gewählte Studiengänge entschädigen würden.

Im Hauruck-Verfahren fetzten Tanja Werner und Hardy Herz ihre Schlichtmusik aus Rock, Blues, Folk oder Country herunter und erspielten sich die Herzen des Publikums erst