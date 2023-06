Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Traumstart mit fünf Siegen in Folge hat sich zuletzt ein wenig Ernüchterung beim ambitionierten Handball-Drittligisten TuS Dansenberg breitgemacht. Der knappen Heimniederlage gegen die SG Leutershausen folgte eine deutliche Abfuhr bei den ungeschlagenen Rhein-Neckar Löwen II. Gegen Verfolger TSB Heilbronn-Horkheim steht die Mannschaft von Trainer Kai Christmann am Samstag (20 Uhr) in der Pflicht, wenn sie ihren Ruf als Spitzenteam nicht gefährden will.

„Die meisten Gegner zählen uns zum Favoritenkreis, dementsprechend treten die Mannschaften dann hier auch auf. In eigener Halle wollen wir natürlich zeigen, dass wir die bessere Mannschaft