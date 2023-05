Kaiserslautern. Josip Repušić vom Stralsunder HV hat beim Handballdrittligisten TuS Dansenberg einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben.

Seit dem Weggang von Rechtsaußen Fabian Serwinski war der TuS Dansenberg auf der Suche nach einem Nachfolger. Er wurde in der 3. Liga Nord beim Stralsunder HV fündig. Der 24-jährige Kroate Josip Repušić wird zur neuen Saison nach Dansenberg wechseln. Mit 97 Treffern in 24 Spielen war Repušić bester Feldtorschütze des Drittplatzierten in der abgelaufenen Saison. Zusammen mit Luca Steinführer soll er das Pärchen auf der rechten Außenbahn bilden. Sein Vertrag läuft bis 2025.

„Mit Josip Repušić haben wir einen drittligaerfahrenen Rechtsaußen verpflichtet, der in Stralsund schon Torjägerqualitäten bewiesen hat und gemeinsam mit Luca Steinführer ein tolles Gespann auf der rechten Außenbahn bilden kann“, ist Teammanager Alexander Schmitt zufrieden diese Position wieder doppelt besetzt zu haben.

Josip Repušić freut sich auf Dansenberg und das neue Umfeld: „Ich habe mich für Dansenberg entschieden, weil es meiner Meinung nach ein gutes Umfeld für meine Entwicklung ist. Sie haben gute Spieler und ich freue mich darauf, sie kennenzulernen und zu versuchen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.“

STECKBRIEF





Name: Josip Repušić

Staatsangehörigkeit: Kroatien

Geboren: 07.02.1999

Geburtsort: Osijek (Kroatien)

Größe: 187 cm

Gewicht: 80 kg

Position: Rechtsaußen

Bisherige Vereine:

Rk Osijek (Kroatien)

Rk Bjelovar (Kroatien)

Stralsunder HV (3. Liga Nord)