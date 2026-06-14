In der Kaiserslauterer Innenstadt entsteht unter den Bäumen eine Beach Bar – und zwar zwischen Theaterwiese und Casimirschloss. Die Bar wird pünktlich zum Ferienstart am Freitag, 26. Juni, ihre Pforten öffnen, teilt die Stadt mit. Bis dahin wird das Baustofflager verschwunden sein, sodass die Fläche komplett umgestaltet werden kann. So soll laut Stadt der restliche Bereich mit Sand und Hackschnitzeln verfüllt werden. Zudem werde das Volleyballnetz auf der bereits mit Sand gefüllten Fläche aufgehängt, und unterhalb davon werde eine Boulbahn abgegrenzt. Ab Ende der Woche fängt der Caterer der Beach Bar im unteren Bereich in Richtung Burgstraße mit dem Aufbau an. Höhepunkt wird laut Stadt ein gelber amerikanischer Schulbus sein, der zur Bar umfunktioniert wird. Citymanager Constantin Weidlich zufolge ist die Beach Bar eine Art Versuchsballon, mit dem man schauen möchte, wie ein Gastroangebot an dieser Stelle angenommen wird.