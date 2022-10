Daniel Helmes ist seit Monatsanfang als Ehrenamtskoordinator in der Stabsstelle Bildung und Ehrenamt zu erreichen. Als neuer Ansprechpartner der Stadt Kaiserslautern für das Ehrenamt will er bestehende Angebote reaktivieren und neue Netzwerke in der Stadt schaffen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, knüpft er mit seiner Arbeit an die Freiwilligen Agentur Kaiserslautern an, berät Bürger, die ein Ehrenamt suchen und die Vereine, Organisationen und Unternehmen, die nach Helfern suchen. Zuvor war Helmes für das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement in Berlin tätig, organisierte die „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“. Digitalisierung wird auch in Kaiserslautern neben den Themen „Nachwuchs für Vereinsvorstände“ und „Förderung des Ehrenamts“ in seiner Arbeit eine große Rolle spielen.

„Gerade im Bereich Digitalisierung von Bürokratie und Verwaltung ist in Kaiserslautern durch verschiedene Einrichtungen viel Know How vorhanden. Jetzt gilt es, dieses in die Zivilgesellschaft zu übertragen und den Vereinsnachwuchs fit für die Aufgaben zu machen,“ so Helmes. Seine Sprechstunden sind Dienstag, 9 bis 11 Uhr, und Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, und nach Vereinbarung via E-Mail ehrenamt@kaiserslautern.de und Telefon 0631 365-4471.