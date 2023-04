Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie heißt es so schön in einem traditionellen irischen Trinklied: „There’s whiskey in the jar“! Und um dieses edle „Gesöff“ drehte sich die neueste Show der Danceperados of Ireland, die bei ihrem Auftritt am Freitag im voll besetzten Congress Center Ramstein (CCR) den sprichwörtlichen Bären im Raum steppen ließen.

„Zu viel von etwas, ist schlecht. Aber zu viel von gutem Whisky ist gerade so genug“, sagte einmal der berühmte amerikanische Schriftsteller Mark Twain.