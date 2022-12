Nach zweijähriger Zwangspause veranstaltet der Musikverein Otterbach (MV) wieder das „Konzert an Weihnachten“. Am Sonntag, 18. Dezember, 18 Uhr, verwandelt das Crossover Orchester Westpfalz, ein Ensemble des Musikvereins Otterbach, den Audimax der Technischen Universität Kaiserslautern in einen großen Konzertsaal.

Unter der musikalischen Leitung von Frank Zeihsel und Jochen Messer hat der MV ein Programm mit musikalischen Highlights zusammengestellt. Titel von John Miles, Tina Turner oder Hans Zimmer sind nur einige Beispiele für das Repertoire. Auch begrüßt das Crossover Orchester musikalische Gäste: Gesanglich wird es von Ramona Dworak und Jürgen Walzer, der auch Gitarre spielt, sowie dem 13-jährigen Ben Clemenz unterstützt. Als besonderes Highlight wird Tenor Ale Martin aus Argentinien den Abend musikalisch abrunden. Den Hintergrundgesang übernimmt der vereinseigene Background-Chor.

Seit über 90 Jahren gibt es das Orchester des MV. Es hat sich in den vergangenen Jahren zu einem modernen, sinfonischen Konzertblasorchester entwickelt, das mit jungen, neuen und frischen Titeln aus den Genres Rock, Pop, Musical und anderen begeistert, dabei aber die Tradition der Blasmusik nicht vergisst. Dieses Konzept spiegelt sich im über 30 Musiker starken Crossover Orchester Westpfalz und in seinem neuen Namen wider, der sich auf die Verschmelzung verschiedener Musikstile bezieht. Längst ist es Tradition, dass Sänger, Band oder Chor die Konzerte mitgestalten, wobei zusätzliche Instrumente, Sänger oder Chöre unvergessliche Akzente setzen.

Frank Zeihsel, Dirigent und musikalischer Leiter, ist seit 1990 Teil des MV und erfolgreicher Arrangeur für Orchesterstücke. Seit 2017 teilt er sich das Dirigat mit Jochen Messer, der bereits 1976 Gründungsmitglied des ersten MV-Jugendorchesters war und dessen Entwicklung in die heutige Form einleitete.

Der Kaiserslauterer Gitarrist und Sänger Jürgen Walzer stand schon allein oder mit seinen Bands mit international bekannten Künstlern auf der Bühne. 2022 veröffentlichte er den letzten Teil seiner Rockoper-Trilogie „Dispyria“. Ramona Dworak startete mit 15 Jahren ihre Gesangskarriere in einer Schülerband. Seit 2010 ergänzt sie bei der Pink-Tribute-Band Funhouse die Backing Vocals, 2017 folgte der Einstieg in die Band Jam Planet, wo sie den Frontgesang komplettiert. Ben Clemenz ist bekannt als Teilnehmer der Staffel „The Voice Kids“, er wird als Solist auftreten.

Der argentinische Tenor Ale Martin begeisterte mit seiner kraftvollen Stimme schon mehrmals Zuhörer in Kaiserslautern. Auch beim Crossover Orchester Westpfalz war er bereits zu Gast.

Tickets

Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro bei Arbogast in Otterbach, Thalia in Kaiserslautern und online über www.rheinpfalz.de/ticket. Vorbestellungen sind per E-Mail an info@crossover-orchester-westpfalz.de möglich. An der Abendkasse kostet ein Tickets 15 Euro. Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. Mehr Infos unter www.crossover-orchester-westpfalz.de.