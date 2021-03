Die rund 110 Wahlhelfer in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach können sich alle vor ihrem ehrenamtlichen Einsatz auf das Coronavirus testen lassen. Die Ortsverbände Ramstein und „Moorbachtal“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hätten sich bereit erklärt, die Schnelltests abzunehmen, berichtet Bürgermeister Ralf Hechler. Die Helfer aus Hütschenhausen, Steinwenden, Kottweiler-Schwanden und Niedermohr können am Samstag in der Mehrzweckhalle in Miesenbach ihren Test machen, die Wahlhelfer aus Ramstein und Miesenbach erhalten ihren Abstrich in der Teststation im Freizeitbad Azur.