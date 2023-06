Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die „Alarmstufe Rot“ in Sachen Corona, die das Mainzer Gesundheitsministerium und das RKI am Samstag für den Landkreis Kaiserslautern verkündet haben, sorgte am Wochenende für große Aufregung. Risikogebiet oder nicht, lautete die Frage. Am Sonntag um 15 Uhr hieß es dann: Von Rot zurück auf Orange.

Der Entwarnung war ein Gesprächs- und Recherchemarathon vorangegangen: „Bei uns haben alle Drähte geglüht“, berichtet Landrat Ralf Leßmeister (CDU)