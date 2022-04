Zum Ausklang der Spielzeit 2021/22 bietet das Congress Center Ramstein im April nochmals attraktive Veranstaltungen. Den Auftakt macht am Samstag ein Pink-Floyd-Abend.

Mit ihrem aktuellen Album „Wieder dahoam“ wollte sich eigentlich am 8. April die derzeit erfolgreichste junge Volksmusikband präsentieren: Voxxclub. Das Konzert des Quintettes, das sich der Erneuerung des Genres Volksmusik widmet, und jede Menge Charterfolge feiert, ist allerdings pandemiebedingt auf den 8. September verlegt worden.

Ein Hauch der 60/70er Jahre, als die britische Kult-Band Pink Floyd die Rockmusik revolutionierte, liegt dann in der Luft, wenn am Samstag, 9. April, The Pink Floyd Project die CCR-Bühne beschallt. Wie kaum eine zweite Tributeband versteht es die saarländische Crew aus St. Wendel seit über 16 Jahren, ihr Publikum zu begeistern. In dem mit drei Stunden Spieldauer angesetzten Konzert sollen berühmte Songs wie „Hey You“, das komplette Album „Dark Side of the Moon“, sowie härtere Stücke aus „The Wall“ erklingen.

Ein Operettenexpress macht am Sonntag, 10. April, 17 Uhr im CCR Halt. Daniela Schick, die Leiterin des Abends, lädt Operetten-Liebhaber auf eine „Glückliche Reise“ ein. Mit Künstlern wie Astrid Vosberg, Daniel Kim, Daniel Böhm – alle bekannt vom Pfalztheater – geht die Reise von „Wiener Blut“ über den „Zarewitsch“ bis hin zur „Gräfin Mariza“. Aber auch moderne Operetten wie „Blume von Hawaii“, „Victoria und ihr Husar“ und Musical-Erfolge wie „Kiss Me Kate“ sind mit dabei.

Deftig wird’s am Freitag, 22. April, 19.30 Uhr, beim Rittermahl. Zwischen mehreren Gängen eines zünftigen Menüs geben die Ritter Reinhardt und Martinus Einblick in die Sitten längst vergangener Tage und versprechen dabei zauberhafte Unterhaltung. Der Abend ist allerdings bereits ausverkauft.

Prickelnd wird es auch am Samstag, 28. April, mit der Comedytruppe Sekt and the City. Mit ihrem vierten und finalen Programm ziehen die drei Frauen das Tempo noch einmal an und drehen ihre letzte Runde. „50 ist das neue 30“ – „Frau ist so jung, wie sie sich fühlt! – Aber sag mal das der Schwerkraft“. Das Programm-Info verspricht eine Comedy-Revue mit prickelnden Kostümschlachten, stimmgewaltigen Liedern, mitreißenden Tanzeinlagen.

Zwei Tribute-Shows gibt es dann zum Ende der Saison. Ihrem Vorbild Rammstein mit Flammenwerfer und Funkenregen verschrieben hat sich die Formation Feuerengel seit inzwischen mehr als 20 Jahren. Eigene Pyrotechniker liefern originalgetreue Effekte, berühmte Rammstein-Show-Elemente werden in akribischer Kleinarbeit nachgebaut. Sound, Lichtshow und Bühnenbild sind, laut Presseinfo, zum Verwechseln ähnlich. Die Coverband kam damit auch bei Ramstein-Sänger Till Lindemann und seiner Crew gut an: Schon 1998 ließen sie Feuerengel auf einer Party für Rammstein spielen. Am Freitag, 29. April, rocken die Feuerengel in Ramstein. Ein Tag vor der Hexennacht.

Ein Tribute mit Musik von Pur gibt es am Samstag, 30. April: Abenteuerland, die Pur-Coverband, nimmt an diesem Abend mit auf eine eigene Reise von „Drachen sollen fliegen“ über „Lena“ und „Wenn sie diesen Tango hören“ bis zu „Funkelperlenaugen“ und „Komm mit ins Abenteuerland“. Seit zehn Jahren gibt es diese Alternative für alle Pur-Fans, die in den berühmten und viel zu langen Pur-Konzertpausen nicht auf die Musik der Band verzichten wollen, die über zwölf Millionen Alben verkaufte.

Die neue Spielzeit 2022/23 beginnt am 8. September mit Voxxclub und ihrem „Wieder dahoam“-Konzert. Konzerte gibt es aber auch in der Sommerzeit auf der beliebten Ramsteiner Sommer-Lounge. Vorab dazu findet ein Abend mit Besaits am 6. Mai in der CCR-Lounge statt.

Karten

https://congress-center-ramstein.de/