Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lust auf gut gemachten, handfesten, in Ohr und Herz gehenden Rock? So einen, den man in doppelter Hinsicht voll aufgedreht anhören sollte, wenn man mit Vollgas auf gerader Strecke in einen Sommertag hineinfährt? Der einem gefällt, wenn man noch weiß, wer Lemmy Kilmister war, aber auch jüngeren Musikfans etwas geben dürfte? Nun, wir hätten da mal einen Tipp: „L.O.V.E.“ heißt das hier aktuell zu empfehlende Album, das am kommenden Montag auf den Markt kommt. Und The Royal Empire nennt sich die kleine Band, die dabei gleich ein ganzes Dutzend klingender Schmuckstücke dieser, aber auch gemächlicherer Art anzubieten hat.

Der CD-Titel mag unspektakulär sein und die Band unbekannt. Aber Ersteres gilt eben nicht für den Inhalt des Werks, und das Zweite könnte sich genau