Ramstein-Miesenbach. Die 2G-Regel wird ab sofort für Veranstaltungen im Congress Center Ramstein (CCR) gelten. Damit haben nur vollständig Geimpfte oder Genesene Zutritt. Das teilte Stadtbürgermeister Ralf Hechler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung mit.

Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, die am Sonntag in Kraft getreten ist, erlaube es zwar auch, zu Veranstaltungen ungeimpfte, dafür getestete Personen zuzulassen. Wie viele das jedoch sein dürfen, hänge von der jeweiligen Warnstufe ab, in der sich die Region befinde. Maskenpflicht oder Abstandsverbot blieben dann ebenfalls bestehen, berichtet Hechler auf Nachfrage. Da es unter diesen Voraussetzungen schwierig bis unmöglich sei, vernünftige Lösungen zu finden oder zu planen, habe sich Ramstein-Miesenbach nun für diesen Weg entschieden.

Beim Einlass müssen die Besucher des CCR künftig einen Nachweis über Impfung oder überstandene Krankheit vorlegen und ihren Personalausweis. Außerdem werden die Kontaktdaten aufgenommen. Dafür entfallen bei den Veranstaltungen dann Abstandsgebot sowie Maskenpflicht. Personen ohne Immunisierung, die bereits Karten für eine Veranstaltung gekauft haben, bekommen die Kosten erstattet. Sollten die Karten im CCR gekauft worden sein, können diese auch dort zurückgegeben werden. Wer die Tickets online über Reservix oder den Ticketshop gekauft hat, kann die Rückabwicklung online über Reservix erledigen. „Wir bedauern, dass wir diese Entscheidung treffen mussten. Wir haben auf eine bessere Lösung für uns als Veranstalter gehofft, sehen aber darin die einzig machbare Lösung“, heißt es aus CCR und Rathaus.