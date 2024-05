Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Umweltbewusst mobil sein, aber unabhängig vom ÖPNV und sogar noch Geld sparen? Dazu muss man nicht zum passionierten Radler werden: Carsharing ist eine der Alternativen zum privaten Auto, die sich auch in Kaiserslautern immer mehr durchsetzt. Eine Bestandsaufnahme mit Vergleich der Anbieter.

Die Inspektion war teuer, das Autos muss in die Werkstatt, eine Fahrt in die Waschanlage ist überfällig, die laufenden Kosten für Versicherung, Kfz-Steuer und Pannendienst gehen ins Geld, in