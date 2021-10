Die Gewerkschaft Verdi macht Druck im Streit um ausstehende Einmalzahlungen für die Busfahrer und hat daher am Freitagmorgen um 9 Uhr unangekündigt zum Streik aufgerufen. Im Landkreis Kaiserslautern hat sich nach Auskunft der Kreisverwaltung die DB Regio Bus GmbH an der Arbeitsniederlegung beteiligt. Betroffen sind die Linienbündel KL-Nord und KL-Südwest. „Dazu zählen die gesamte Verbandsgemeinde Landstuhl samt dem Gebiet der früheren VG Kaiserslautern-Süd, Teile der Sickinger Höhe, das Lautertal sowie die Region um Otterberg, Enkenbach und Hochspeyer“, erläutert die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt, die für den öffentlichen Nahverkehr zuständig ist, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Erst fünf Minuten vor Beginn des erneuten Ausstandes sei die Aktion angekündigt worden. Der Streik dauere bis Schichtende. „In den betroffenen Regionen wird heute kein Bus mehr fahren.“ Bereits am 5. Oktober hatte es einen unangekündigten Warnstreik gegeben; damals war auch der Schülerverkehr betroffen. Aufgrund der Herbstferien ist das dieses Mal nicht der Fall.