In einem ICE der Deutschen Bahn musste am Donnerstagmorgen am Kaiserslauterer Hauptbahnhof die Bundespolizei eingreifen. Gegen 7.30 Uhr wurde die Polizei zu dem in Frankfurt gestarteten Zug gerufen, weil ein Mann ohne gültigen Fahrschein unterwegs war und sich weigerte, dem Zugbegleiter seine Personalien zu nennen. Die Polizisten trafen den Mann im Bordbistro an und forderten ihn mehrfach auf, den Zug zu verlassen – was dieser jedoch verweigerte. Als die Beamten versuchten, den Mann aus dem Zug zu bringen, schrie dieser nach Polizeiangaben laut und trat nach den Polizisten. Dem Mann wurden schließlich Handfesseln angelegt. Selbst in den Räumen der Polizei habe er „sein aggressives Verhalten“ beibehalten und die Einsatzkräfte bespuckt.

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem unliebsamen Fahrgast um einen 53-jährigen Franzosen, der bereits polizeilich bekannt ist. Laut Polizei wurde er auf freien Fuß entlassen. Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Erschleichens von Leistungen wurden gegen ihn eingeleitet.