Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Journalistin und Bestseller-Autorin Katrin Tempel stattete am Freitag der Luitpold-Grundschule und der Stadtbibliothek Kaiserslautern einen Besuch ab und las einige Stellen aus ihrer beliebten „Wilde Horde“-Reihe. Dabei verriet sie, was es bedeutet, eine Autorin zu sein, was ihr daran am besten gefällt und wieso sie in ihren Büchern am liebsten auf Smartphones verzichtet.

Katrin Tempel, 1967 in Düsseldorf geboren, in München aufgewachsen und mittlerweile in der Pfalz lebend, ist zweifellos eine Autorin, deren Kreativität keine Grenzen zu kennen scheint.