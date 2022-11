Weil die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, wurde die Feuerwehr Ramstein am Samstag gegen 14.15 Uhr zur Firma Rettenmeier in Ramstein-Miesenbach alarmiert. Nach ihren Eintreffen stellten die Wehrmänner Rauchentwicklung beim Sägewerk fest. Mit zwei Trupps wurde der Brand an einen Motor im Sägewerk schnell gelöscht, teilt die Feuerwehr mit. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich allerdings schwieriger, manche Stellen seien nur schwer erreichbar gewesen. Nach knapp drei Stunden konnten die 26 Männer und Frauen der Feuerwehr Ramstein wieder abrücken, zurück in der Wache waren die Fahrzeuge nach einer Stunde wieder für den nächsten Einsatz gerüstet, so Einsatzleiter Franz-Josef Preis.