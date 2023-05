Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Leserin aus Siegelbach beschwerte sich über den Bodenlärm, der von der Air Base ausgeht. Von 6 Uhr früh bis in den späten Abend. Es sei unverständlich, dass man so etwas den Bürgern zumute, so die Siegelbacherin, gerade gerädert von einer Ruhestörung durch Bodenlärm in der Nacht.

Der Ärger der Leserin zum Thema Fluglärm sei nachvollziehbar, erklärte Nadin Robarge, Pressesprecherin der Stadtverwaltung. Durch den Militärstandort Ramstein