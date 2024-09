Der SV Steinwenden hat in der Fußball-Verbandsliga sein Auswärtsspiel beim FSV Offenbach mit 1:2 verloren. Bitter für den SVS: Der Siegtreffer für Offenbach fiel in der Nachspielzeit.

Der SV Steinwenden kam gut in die Partie und nutzte seine erste nennenswerte Torchance zum Führungstor. Eine Flanke von Akanni Oladehinde netzte David Höft in der 21. Minute per Kopf ein. Kurz vor der Halbzeit hätte Höft sein zweites Tor erzielen können, er scheiterte freistehend vor dem gegnerischen Torwart. Im Gegenzug hatte Offenbach die erste Topchance, Florian Hasemann klärte für seinen Torwart auf der Linie.

Evens „Luftloch“

Nach der Pause verlor der SVS den Faden. In der 55. Minute schlug Keeper Jannik Even ein „Luftloch“, Offenbachs Silas Wagner musste nur noch ins leere Tor einschieben. Eine Doppelchance von Spielertrainer Sascha Hammann und Akanni Oladehinde (60., 62.) hätte die erneute Führung für Steinwenden sein können. Mit dem letzten Eckball des Spiels köpfte dann Tim Hörner zum 2:1 für Offenbach ein, die SVS-Defensive hatte nicht konsequent genug verteidigt. „Wir spielen eine gute erste Halbzeit, mit Wiederanpfiff ging alles etwas verloren. In den beiden Spielen gegen Marienborn und Offenbach wäre definitiv mehr drin gewesen als null Punkte. Daran müssen wir jetzt arbeiten“, so Hammann.

Bereits am Mittwoch geht es im Verbandspokal weiter. Der SVS muss zum Landesligisten TSC Zweibrücken, gegen den Steinwenden im Vorjahr im Pokal ausgeschieden war. „Zweibrücken hat sich im Sommer verstärkt. Wir fahren aber definitiv nach Zweibrücken, um eine Runde weiterzukommen“, sagt Hammann.