Teile von Ramstein lagen in den vergangenen beiden Tagen mal wieder unter einer übelriechenden „Duftwolke“. „Ganz schlimm war es im nördlichen Bereich, etwa in der Steinwendener Straße oder im Großacker“, sagt Bürgermeister Ralf Hechler, bei dem sich vor allem am Mittwoch etliche Bürger beschwert haben.

Zunächst stand nach Hechlers Angaben die große Biogasanlage von „Abo Wind“ im Industriezentrum Westrich, die in der Vergangenheit schon öfter für Geruchsbelästigungen in der Stadt gesorgt hatte, als Verursacherin des Gestanks unter Verdacht. Doch seine Recherchen hätten einen anderen Immissionsherd ergeben: die Biogasanlage am Breuntaler Hof an der Kreisstraße 10 in Richtung Weltersbach. „Dort wurden in den vergangenen Tagen Wartungsarbeiten durchgeführt“, hat Hechler vom Betreiber erfahren. Dabei habe auch mehrfach der Deckel der Anlage geöffnet werden müssen. „Nun gibt es Probleme mit der Abdichtung, die aber bald behoben sein dürften“, gibt der Bürgermeister Entwarnung und hofft, dass sich der üble Gestank nach faulen Eiern bald verzogen haben wird.