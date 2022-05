Die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ lädt zum Mitmachen beim landesweiten Bewegungstag am 11. Juni ein. Nach den Bewegungstagen im vergangenen Jahr organisiert die Landesinitiative gemeinsam mit vielen Partnern den zweiten landesweiten Bewegungstag.

Am zweiten Samstag im Juni finden in Stadt und Kreis Kaiserslautern zahlreiche kostenfreie Sport- und Bewegungsangebote zum Mitmachen und Ausprobieren statt. Um 8.45 Uhr fällt der Startschuss beim Parkrun in Ramstein am Seewoog. Fünf Kilometer ist die Rundstrecke lang und kann spaziert, gewalkt oder gelaufen werden. Hunde dürfen an der Leine gerne mitgebracht werden. Die Strecke kann auch mit dem Kinderwagen bewältigt werden (weitere Infos per E-Mail: seewoog@parkrun.com).

Weiter geht es um 10 Uhr mit unterschiedlichen Angeboten und Locations in Kaiserslautern. Am Wildpark bringt beispielsweise Katrin Benary das Nordic Walking bei (Katrin Benary, Telefon: 0176 81110529), wer sich gerne langsamer bewegen möchte, kann dies mit Jennifer Höning bei fließenden Bewegungen für mehr Wohlbefinden im Japanischen Garten (kein Eintritt für die Teilnehmer) tun (Jennifer Höning, Telefon 0171 7894039). Senioren können ab 10 Uhr gemeinsam das Grübentälchen bei einem Spaziergang erkunden (Telefon: 0631 36 40 119).

Ganzes Programm in Internet

Außerdem besteht von 10 bis 12 Uhr die Möglichkeit für die ganze Familie in Mehlingen das Sportabzeichen zu machen. Der Spvgg NMB Mehlingen lädt ein zu „Sei fit, mach´mit“ (Infos unter Telefon: 06303 3192).

Wer bei der „Fische-Challenge“ mitmachen möchte, kann sich die kostenfreie App IDEENWALD-Kreativpfade herunterladen und direkt starten oder sich ab 11 Uhr am Stand vor der Stiftskirche darüber informieren. Ebenfalls um 11 Uhr bietet der TV 1861 Otterberg mit dem Treffpunkt am Parkplatz am Stadion eine Waldwanderung von fünf Kilometern an.

Und das ist nur eine kleine Auswahl an Aktivitäten und Angeboten. Eine kurze Voranmeldung mache die Planungen für die Veranstalter einfacher, alle Informationen rund um den Bewegungstag und das vollständige Programm gibt es im Internet unter: https://land-in-bewegung.rlp.de/de/ bewegungstag-2022/.