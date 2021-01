Eine 26-jährige Autofahrerin ist in der Nacht auf Samstag mit ihrem Wagen auf dem Kreisverkehr an der Kindsbacher Straße/L356 gelandet. Die Frau war gegen 2.30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Umgehungsstraße von Miesenbach kommend in Richtung Ramstein unterwegs, als sie vor dem Kreisel aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto verlor, so die Polizei. Der Atemalkoholtest zeigte fast ein Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Ihren Führerschein ist sie erstmal los.