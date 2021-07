Der bekannte Homburger Soul- und Bluessänger Bernard „Smitty“ Smith ist am Mittwoch, 28. Juli, 19 Uhr, mit seiner Bluesband beim Sommerswing im Volkspark zu Gast.

Der US-Amerikaner kam erst im Alter von 43 Jahren so richtig zum Singen. 1982 kam der US-Amerikaner als Soldat nach Deutschland und war zunächst als Meister in Flugzeugtechnik auf der Air Base in Spangdahlem stationiert. Später hatte er Dienst auf der Air Base Ramstein, wo er bis 1990 arbeitete. Als Sänger wurde er bekannt bei den Uptown Shufflers und machte sich dort bekannt als großartiger Blues-Interpret.

Die Uptown Shufflers gibt es jedoch nicht mehr, denn ihr Gitarrist Jack Jagiela nahm den Namen mit in die USA für seine neue Band. Zusammen mit seiner neuen Band hat sich Smitty am Mittwoch im Park Nummern der Genres Blues und Soul vorgenommen. Wer den Frontmann kennt, weiß, dass er jedes Konzert mit seiner unverkennbaren Stimme zu einem Erlebnis macht. Karten gibt’s an der Abendkasse.