Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Wochenendhausgebiet Bergbrunner Kopf bleibt Wochenendhausgebiet. Eine weitere Bebauung wird es in Zukunft nicht geben und an den bestehenden Gebäuden sind nur noch kleinere Veränderungen zulässig. Dafür hat sich der Ortsbeirat Dansenberg in seiner Sitzung am Mittwochabend im protestantischen Gemeindehaus mit den Stimmen von SPD, CDU, FWG und FDP ausgesprochen.

Mit seinem Votum folgte der Ortsbeirat einem Beschluss des Bauausschusses, keine weitere Bebauung auf dem Bergbrunner Kopf zuzulassen. Ortsvorsteher Franz Rheinheimer erinnerte an die „endlose