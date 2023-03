Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Benjamin Scheder, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, zieht es von Kirchheimbolanden nach Kaiserslautern. Am Mittwoch tritt er seine neue Stelle in der Lutrina-Klinik an. Mit seinen Erfahrungen bei der Behandlung von Schulterbeschwerden erweitert er das Spektrum der Klinik.

Für Scheder ist Kaiserslautern ein bekanntes Pflaster. Aufgewachsen in Stelzenberg und dort auch seit einigen Jahren wieder wohnhaft, legte er das Abitur am Hohenstaufen-Gymnasium ab, ehe er für