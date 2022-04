Erst zu weit nach vorne, dann zu weit zurück – und schon war das Malheur passiert. Eine 72-Jährige fuhr mit ihrem Wagen am Dienstagmorgen in der Kirchstraße von der Hauptstraße kommend in Richtung Kaiserstraße. Wie die Polizei berichtet, wollte sie nach links abbiegen. Dabei fuhr sie zu weit in die Kaiserstraße. Um bevorrechtige Fahrzeuge nicht zu behindern, setzte die Frau mit ihrem Auto zurück, teilt die Polizei weiter mit. Dabei beachtete die Fahrerin nicht, dass sich hinter ihr bereits ein weiterer Wagen befand. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.