Hohen Sachschaden hat es am Dienstagmorgen bei einem Unfall zwischen Mehlingen und Sembach gegeben. Wie die Polizei mitteilt, war ein 35-jähriger Mann um 8.30 Uhr mit seinem Toyota auf der L401 von Mehlingen kommend in Richtung Sembach unterwegs. In Höhe der Einmündung Balborn wollte er nach links abbiegen. Allerdings übersah er dabei den Wagen einer 41 Jahre alten Frau, die in Richtung Mehlingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.