Bei „Schuh-Welt“ und „La Moda“ im Gewerbegebiet West geht der Blick wieder zuversichtlich in die Zukunft. Die Filiale der Schuhhandels-GmbH mit Sitz in Waldfischbach-Burgalben war mit weiteren fünf Niederlassungen Anfang des Jahres in finanzielle Schieflage geraten. Nach einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gelang es dem Unternehmen, sich erfolgreich zu rekonstruieren.

Mit dem Neustart hat es bei der „Schuh-Welt“ einen Wechsel in der Geschäftsleitung gegeben. An die Stelle von Geschäftsführerin