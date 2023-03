Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Konzert zu Richard und Pauline Strauss setzt das Pfalztheater sein digitales Liederprojekt fort. Polina Artsis und Daniel Kim singen die vier Lieder opus 27, Astrid Vosberg liest aus Briefen der beiden. Wir fühlen uns wie bei Straussens daheim.

Richard Strauss gehört sicherlich zu den Komponisten, die in ihren Werken am meisten von sich preisgaben. Er hatte so etwas wie eine exhibitionistische Ader. Das Private wurde ihm zum öffentlichen Ereignis.