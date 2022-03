Am Internationalen Tag der Wälder fiel auf einem Feld zwischen Mehligen und dem ehemaligen Flugplatz Sembach der Startschuss für eine Baumpflanzaktion. Die Gemeinde hat vier Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche gekauft und will im Rahmen einer Erstaufforstung einen Mischwald mit 15.000 Bäume anlegen. Finanziert wird dieses Projekt von 40 Mitgliedsunternehmen des Bundesverbands Deutscher Unternehmensberater (BDU) in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW). Bei einem kleinen Festakt am Montag sprach der Leiter der Forstabteilung, Jens Jacob, zu rund 80 Gästen. Danach wurden Pflanztrupps gebildet, die unter fachlicher Aufsicht ausschwärmten und Bäume und Sträucher pflanzten.