Die Arbeiten auf der K10 zwischen Weltersbach und Ramstein beginnen am Dienstag, 2. März, wieder, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Dazu ist eine Straßensperrung nötig. Die Umleitung verläuft von Ramstein kommend über die L363 nach Steinwenden auf die K9 Richtung Hütschenhausen und zurück. Die K10 wird in zwei Bauabschnitten gebaut. Zunächst vom Einmündungsbereich K9/10 bis einschließlich der Einmündung in den Gartenweg. Im Anschluss wird die freie Strecke der K10 ab der Einmündung Gartenweg/K10 bis zur Einmündung in die L363 fertiggestellt. Bei anhaltender guter Witterung sollen die Bauarbeiten laut LBM rund drei Monate dauern.