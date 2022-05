Die Vorbereitungen für das Iron Fest Open Air 2022 am Ohmbachsee laufen. 16 Bands aus sechs Ländern spielen am 10. und 11. Juni in Gries. Darunter sind auch Lauterer und Landstuhler Metalmusiker.

Headliner beim Iron Fest sind drei US-amerikanische Gruppen: die schon mit dem „Metal Hammer Award“ ausgezeichnete Band Night Demon, die schon seit 1984 bestehende Thrash- und Speedmetal-Heroen von Heathen aus San Francisco und nicht zuletzt das Heavy Metal-Ensemble Midnight aus Cleveland. Hinzu kommt ganz oben auf der Ankündigung die deutsche Rock-Formation Motorjesus aus Mönchengladbach. Weitere prominente Bands kommen aus Schweden, Belgien, Luxemburg und Italien. Aus der Region sind die Epic Doom Metal-Band Lord Vigo aus Landstuhl und das aus Kaiserslautern stammende Metal-Quartett Hammer King mit dabei.

Hinter dem Hard Rock- und Metal-Festival stehen drei Männer und ihr Bemühen, den harten Sound live und unter freiem Himmel in eine Gegend zu bringen, in der in dieser Beziehung bislang nicht allzu viel los war. Keimzelle der privaten Initiative war und ist der Fotograf und Werbeagentur-Betreiber Nikolas Bremm aus Schönenberg-Kübelberg, der sich als Band-Fotograf auch und besonders auf den großen Festivals der Nation einen Namen gemacht hat. Er lernte dabei viele Bands kennen, begleitete sie auf ihren Touren durch Europa, ließ die Musiker auch mal bei sich zu Hause übernachten, wenn sie in der Nähe waren – und dabei entstand die Idee, die Jungs auch mal direkt vor Ort auftreten zu lassen.

Hammer King am Freitag, Lord Vigo am Samstag

Zusammen mit dem Hobbymusiker und Rock-Fan Thomas Höring aus Gries und Christian Kullmann organisierte man 2019 das erste „Iron Fest“ – und es wurde ein voller Erfolg. Klar, dass man da gleich mit den Vorbereitungen für die nächste Ausgabe des Festivals im Jahr 2020 begann. Und dann kam Corona. Aber die Organisatoren ließen sich nicht entmutigen und arbeiteten nach Kullmanns Ausscheiden mit Martin Keck als Mitstreiter an einer Neuauflage des Festivals. Und das mit Erfolg: Das Line-Up der zweiten Auflage des Iron Fest Open Air am Ohmbachsee steht.

Am Freitag spielen Galactic Superords, Tytus, Ivory Tower, Bütcher, Hammer King, Midnight und Night Demon (ab 14 Uhr), am Samstag ab 12 Uhr AC Angry, Lord Vigo, Fusion Bomb, Backslash, Toxik, Steelpreacher, Screamer, Motorjesus und Heathen.

Anfahrtsplan auf Homepage

Ohne Unterstützung sind die vielfältigen Arbeiten und Vorbereitungen für eine Veranstaltung dieser Größenordnung freilich nicht zu stemmen. Und so freuen sich Nikolas Bremm und Thomas Höring über die gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden, über die Kooperation mit Vereinen, Hotels und Gastronomie-Betrieben vor Ort und ungezählten ehrenamtlichen Helfern. Es wurde an alles gedacht: von zahlreich zur Verfügung gestellten Park- und Übernachtungsmöglichkeiten bis hin zureigenen Homepage. Interessierte finden hier auch Details zur Anfahrt und können Karten kaufen. Es ist fast schon ausverkauft

Das Festival

Iron Fest Open Air 2022 in Gries/Schönenberg-Kübelberg,10./11. Juni; Netzinfos gibt es hier