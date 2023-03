Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn die Kaiserslauterer Band Friends United am Pfingstsonntag in der Apostelkirche auftritt, dann ist das gleich in zweifacher Hinsicht etwas ganz Besonderes.

Zum einen: Es ist das allererste öffentliche Konzert der vor über zwei Jahren gegründeten Gruppe. Vorausgegangen ist die frustrierende, komplett auftrittslose Corona-Zeit. Die drei Musik-Profis Sabrina